В аэропорту Дубая разрешили выход транзитных пассажиров в город без виз

Власти Дубая разрешили транзитным пассажирам покидать аэропорт без визы. Единственное ограничение — время их пересадки с рейса на рейс должно превышать четыре часа.

Для таких путешественников организуют специальные туры для ознакомления с городом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эмиратское издание Arabian Business.

Пассажиры, чье время стыковки составляет менее четырех часов, смогут пройти виртуальные туры по городу в здании аэропорта.

Международный аэропорт Дубая входит в тройку самых загруженных в мире. В настоящее время его пропускная способность составляет 80 млн пассажиров в год.

В Дубае в феврале открылся самый высокий отель в мире.