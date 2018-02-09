Турпоток из России в Дубай достиг рекордного роста

Количество российских туристов, посетивших Дубай в 2017 году, достигло рекорда в 530 тыс. человек.

«РИА Новости» со ссылкой на данные департамента по туризму и коммерческому маркетингу Дубая отмечает, что в минувшем году эмират зафиксировал стабильное увеличение туристического потока из всех стран мира. Количество россиян, посетивших Дубай, показывает прирост на 121%.

«Это, безусловно, поможет динамичному развитию отрасли и достижению амбициозной цели эмирата — к 2020 году принимать ежегодно 20 млн туристов», — отмечается в сообщении ведомства.

Всего в минувшем году Дубай посетило 15,79 млн туристов.

Портал iz.ru сообщил, что в Дубае испекли свадебный торт в виде невесты за $1 млн.