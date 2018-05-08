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Опубликовано видео горящего цеха в Свердловской области

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Фото: снимок с экрана/ren.tv
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В Сети появились видеокадры пожара в цеху, горящего в Свердловской области. Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На записи видно, как территория площадью 1 тыс. кв. м охвачена огнем.

Как ранее сообщалось, пожар в цеху по производству бумаги произошел в городе Арамиль. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. В ликвидации возгорания задействованы дополнительные силы, так как существует угроза распространения огня.

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