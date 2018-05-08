Под Екатеринбургом горит цех по производству бумаги

Крупный пожар произошел в цеху по производству бумаги в Свердловской области, сообщает представитель регионального главка МЧС Наталья Зырянова.

Объект располагается в городе Арамиль. На месте происшествия работают пожарные. Для тушения пожара привлечены дополнительные силы, так как есть угроза распространения огня.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется, указывает «РИА Новости».

7 мая в Смоленске загорелся колбасный цех. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. Не исключена и версия поджога.