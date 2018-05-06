Более 120 человек эвакуировали из-за пожара на рынке в Свердловской области

Более 120 человек эвакуированы из-за пожара на вещевом рынке в городе Каменске-Уральском в Свердловской области. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, огнем повреждена обшивка двухэтажного павильона на территории центрального рынка. Изначально загорелись пустые коробки, от них огонь по утеплителю распространился по фасаду здания.

Сообщается, что из-за сильного задымления четырех человек пожарные спасли из горящего здания с помощью масок дыхательных аппаратов. Огнеборцы в течение 13 минут ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком округе загорелись два торговых центра. Площадь пожара в ТЦ «Семья» составила более 2,2 тыс. кв. м, в ТЦ «Таурус» — около 100 кв. м. По информации регионального управления МЧС, наиболее вероятной причиной пожаров является поджог.