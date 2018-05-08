В Москве нашли «воровскую монету» XVIII века

Археологи обнаружили в Соймоновском проезде Москвы инструмент, с помощью которого преступники разрезали сумки или одежду москвичей, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Находка представляет собой монету с загнутым, остро заточенным краем. Такое приспособление называлось «писка», а использующий его вор — «писарь» или «резчик». Карманник разрезал сумки или одежду и незаметно извлекал бумажник или кисет с монетами.

Вместе с тем есть версия, что такая монета могла использоваться и для самообороны (на блатном сленге это называлось «писануть по глазам»).

Для создания воровского инструмента использовалась монета номиналом две копейки, отчеканенная в период с 1757 по 1761 год. По предварительной оценке специалистов, это старейший из подобных артефактов, найденных на территории столицы.

За последние два года археологи нашли более 10 тыс. артефактов во время работ по благоустройству улиц в центре Москвы. Среди них — кремниевые топоры и клад с 41 монетой приблизительно XIX века.