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Власти Минска объяснили причину отказа от «Бессмертного полка»

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Фото: РИА Новости/Виталий Залесский
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Власти Минска не согласовали шествие «Бессмертный полк» 9 мая в столице Белоруссии, так как в это же время на площади Победы состоится акция «Беларусь помнит». Организаторы данного мероприятия также предложили жителям города пронести портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

«Как считаете, два мероприятия могут одновременно проходить? Мы им предложили присоединиться к акции «Беларусь помнит», — сказал журналистам ИА «Политика сегодня» заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. 

По словам организатора белорусской акции «Бессмертный полк» Валерия Драко, шествие состоится даже без официального разрешения. При этом власти Минска не дали прямого ответа на то, будут ли к участникам акции применяться какие-либо санкции.

«Есть закон о массовых мероприятиях. Я же не знаю, как они будут себя вести. Если они присоединятся на  площади к формату проводимой там акции, то какие проблемы?» — сказал Юркевич. 

Патриотическое шествие «Бессмертный полк» становится всё популярнее с каждым годом. По данным ВЦИОМа, более 98% россиян отметили, что знают об акции, а 27% уже принимали в ней участие.

В Москве шествие стартует в 15:00 у Белорусского вокзала. Ожидается, что в акции примут участие сотни тысяч жителей столицы.

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