Американка приняла утечку спинномозговой жидкости за насморк

Жительница американского города Омаха (штат Небраска) Кендра Джексон несколько лет думала, что страдает от хронического насморка и аллергии. Позже врачи выяснили, что всё это время из ее носа вытекала спинномозговая жидкость.

Непрекращающийся «насморк» начался после автомобильной аварии, в которую Джексон попала в 2013 году. «Куда бы я ни пошла, со мной всегда была пачка бумажных платков», — рассказала женщина журналистам Fox 2 News.

Все эти годы врачи утверждали, что американка страдает от аллергии. Этим же доктора объясняли появившиеся головные боли и проблемы со сном. Только в 2018 году выяснилось, что на самом деле женщина страдает от ликвореи — истечения спинномозговой жидкости (ликвора) из носа. При этом каждый день Джексон теряла около 250 мл ликвора, что в конце концов могло привести к воспалению мозговых оболочек.

Врачи провели американке операцию, во время которой «заделали» дыру между черепом и ноздрями, через которую и протекала спинномозговая жидкость. Сейчас она чувствует себя хорошо.

7 мая стало известно, что в американском штате Алабама 13-летний школьник вышел из комы, когда родители уже подписали согласие на посмертное донорство его органов.