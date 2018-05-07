В США ребенок очнулся после согласия родителей отдать его на органы

В американском штата Алабама 13-летний Трентон Маккинли вышел из комы, когда родители уже подписали согласие на посмертное донорство его органов. Об этом сообщается на сайте Fox News.

Ребенок попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой около двух месяцев назад. Трентон Маккинли сидел в небольшом прицепе для трейлера, когда тот перевернулся. После этого мальчик впал в кому, а врачи заявили, что он «никогда не станет снова нормальным».

Все анализы показывали, что мозг ребенка сильно поврежден, поэтому если он и выживет, то на всю жизнь останется прикованным к аппаратуре. После этого родители решили подписать согласие на передачу органов мальчика нуждающимся в них детям.

Однако за день до запланированного отключения ребенка от аппаратов он очнулся. При этом состояние его было куда лучше, чем прогнозировали врачи. Мальчик мог самостоятельно дышать, встал с кровати и даже смог общаться.

Тем не менее инцидент не прошел для Трентона бесследно — сейчас он страдает от эпилепсии и сильных головных болей. Но, несмотря на это, не перестает радоваться жизни и верит, что его спасли высшие силы.

В январе в США прооперировали подростка с прибитой к голове доской. Винт длиной 15 см застрял между двумя полушариями мозга, едва не убив ребенка.