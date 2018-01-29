Прямой эфир

В США прооперировали подростка с прибитой к голове доской

0
Фото: Global Look Press/Kyndell Harkness/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шуруп длиной 15 см пробил голову 13-летнего жителя американского штата Мэриленд. Винт застрял между двумя полушариями мозга, едва не убив ребенка, сообщает ABC15 со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел, когда юноша строил дом на дереве. В какой-то момент от конструкции отлетела доска с торчащим из нее шурупом, который попал в голову ребенку. Мальчика доставили в больницу прямо с доской, прибитой к его голове. Конструкцию пришлось немного подпилить, чтобы она влезла в машину скорой помощи.

«Он был буквально на миллиметре от смерти», — рассказал хирург, который делал операцию ребенку.

По словам матери, операция длилась около семи часов. Сейчас мальчик уже находится дома, он здоров, а шуруп он забрал с собой на память. 

Ранее в январе сотрудницу государственной экологической инспекционной службы китайского города Шаоян случайно убили в ее же офисе из пневматического пистолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Звезда фильма «Операция «Ы» рассказала, как хирурги отрезали ей голову
Один из лидеров движения ХАМАС случайно выстрелил себе в голову

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017