В США прооперировали подростка с прибитой к голове доской

Шуруп длиной 15 см пробил голову 13-летнего жителя американского штата Мэриленд. Винт застрял между двумя полушариями мозга, едва не убив ребенка, сообщает ABC15 со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел, когда юноша строил дом на дереве. В какой-то момент от конструкции отлетела доска с торчащим из нее шурупом, который попал в голову ребенку. Мальчика доставили в больницу прямо с доской, прибитой к его голове. Конструкцию пришлось немного подпилить, чтобы она влезла в машину скорой помощи.

«Он был буквально на миллиметре от смерти», — рассказал хирург, который делал операцию ребенку.

По словам матери, операция длилась около семи часов. Сейчас мальчик уже находится дома, он здоров, а шуруп он забрал с собой на память.

Ранее в январе сотрудницу государственной экологической инспекционной службы китайского города Шаоян случайно убили в ее же офисе из пневматического пистолета.