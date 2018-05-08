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Площадь у посольства США в Иерусалиме переименуют в честь Трампа

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Фото: Global Look Press/Jinipix
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Площадь рядом с новым посольством США в Иерусалиме переименуют в честь американского президента Дональда Трампа. Отныне участок на пересечении улицы Кфар-Эцион и улицы Давида Флюссера будет называться «Площадь Соединенных Штатов в честь президента Дональда Трампа».

«Это способ, которым Иерусалим возвращает любовь президенту и жителям США, поддерживающим государство Израиль», — сообщил мэр Иерусалима Нир Баркат, передает «Интерфакс».

Разрешение на переименование площади год назад дал ответственный за наименования комитет Иерусалима.

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Накануне на улицах столицы Израиля появились дорожные указатели к посольству с надписями на иврите, арабском и английском языках. Американское посольство будет располагаться в районе Арнона, где сейчас находится генеральное консульство США.

В декабре 2017 года Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая.

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