Покидающие Дамаск боевики сдали 1,2 тыс. единиц оружия

Покидающие южные кварталы сирийского Дамаска боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали 1,2 тыс. единиц стрелкового оружия. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Также продолжается передача правительству страны оружия и военной техники боевиков в зоне деэскалации «Хомс», а на территории Восточной Гуты идут ремонтно-восстановительные работы, в том числе расчистка дорог и разбор завалов, пишет ТАСС.

По данным Центра по примирению, в Восточном Каламуне более 5 тыс. исламистов добровольно сложили оружие. Также после освобождения Восточной Гуты от боевиков в свои дома вернулись более 64 тыс. мирных жителей.

5 мая стало известно, что шоссе Хомс–Хама перешло под контроль сирийской армии впервые за шесть лет. С 2012 года боевики блокировали эту автостраду, но благодаря соглашению о перемирии с сирийскими властями они покинули свои позиции и передали правительству тяжелые и средние вооружения.