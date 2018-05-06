Более 2,5 тысяч боевиков и их родственников покинули лагерь Ярмук в Сирии

Бывшие боевики в количестве около 2,5 тыс. человек покинули лагерь палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм» в Сирии за последние сутки. Об этом в воскресенье, 6 мая, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Четвертый день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм», — цитирует сообщение RT.

Боевики и их родственники доставлены на север провинции Алеппо на автобусах в сопровождении службы безопасности Сирии, а также карет скорой помощи.

1 мая сообщалось, что правительству страны при содействии российского центра по примирению враждующих сторон удалось достичь соглашения с главарями радикальных группировок о выходе боевиков с территорий на севере провинции Хомс и юге провинции Хама.

Как следует из договоренности, боевики сдадут сирийским военнослужащим тяжелые и средние вооружения не позднее 48 часов после подписания соглашения. Те, кто не согласен на примирение, должны уйти в сторону Идлиба, те, кто намерен остаться, пройдут период реабилитации.