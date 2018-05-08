Сан-Марино предложила России посредничество для выхода на рынок ЕС

Министр иностранных дел Сан-Марино Гуэррино Дзанноти заявил «Известиям», что республика готова стать «окном в Европу» для российских компаний, поскольку страна не присоединилась к санкциям против РФ.

По его словам, санкции и новые пошлины, введенные США, препятствуют развитию международного экономического сотрудничества.

«Компании из России, которые хотят выйти на европейский рынок, могут сделать это через Сан-Марино. Нашу юрисдикцию можно использовать как услугу», — сказал Дзанноти в кулуарах Первой международной встречи в австрийском Альмдорфе.

Республика не входит в состав Евросоюза, но подписала соглашение об ассоциации, как и другие микрогосударства. При этом Сан-Марино не намерена участвовать в ограничительных мерах против России.

Подробнее — в материале «Известий»:

Сан-Марино готова стать «окном в Европу» для российских компаний