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Сан-Марино предложила России посредничество для выхода на рынок ЕС

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Фото: Getty Images/Vatican Pool
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Министр иностранных дел Сан-Марино Гуэррино Дзанноти заявил «Известиям», что республика готова стать «окном в Европу» для российских компаний, поскольку страна не присоединилась к санкциям против РФ.

По его словам, санкции и новые пошлины, введенные США, препятствуют развитию международного экономического сотрудничества.

«Компании из России, которые хотят выйти на европейский рынок, могут сделать это через Сан-Марино. Нашу юрисдикцию можно использовать как услугу», — сказал Дзанноти в кулуарах Первой международной встречи в австрийском Альмдорфе.

Республика не входит в состав Евросоюза, но подписала соглашение об ассоциации, как и другие микрогосударства. При этом Сан-Марино не намерена участвовать в ограничительных мерах против России.

Подробнее — в материале «Известий»:

Сан-Марино готова стать «окном в Европу» для российских компаний

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