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Санкции против РФ создадут проблемы для США при доставке грузов на МКС

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Фото: TASS/Zuma/Earth Orbit
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США могут ожидать проблемы в сфере доставки американских грузов на Международную космическую станцию (МКС), об этом говорится в отчете управления генерального инспектора NASA, передает RT.

Причиной названы ограничения на совместную деятельность с рядом компаний РФ, введенные конгрессом. Согласно поправке к закону о санкциях, которая пока разрешает Вашингтону закупать российские двигатели для ракет, это возможно только до 2020 года.

Если действие поправки не будет продлено, что американцы лишатся возможности использовать ракеты-носители Antares 230, в первой ступени которой применяются российские двигатели РД-181.

В итоге компания Orbital ATK не сможет доставлять грузы на МКС, добавляет «Газета.ру».

Отмечается, что компании Sierra Nevada и SpaceX столкнулись с трудностями при попытке решить возникшую проблему.

В апреле американская компания Blue Origin представила свою разработку: ракетный двигатель BE-4, призванный заменить российский агрегат РД-180. 

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