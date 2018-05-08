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Сан-Марино готова стать «окном в Европу» для российских компаний

Глава МИД республики предложил использовать юрисдикцию его страны для облегчения контактов с европейскими клиентами
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Фото: Getty Images/Vatican Pool
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Республика Сан-Марино готова стать «окном в Европу» для российских компаний, поскольку страна не присоединилась к антироссийским санкциям, заявил «Известиям» министр иностранных дел Сан-Марино Гуэррино Дзанноти в кулуарах Первой международной встречи в австрийском Альмдорфе. Евросоюз должен участвовать в Евразийских интеграционных процессах, чтобы создать безопасное и экономически здоровое пространство от Атлантики до Тихого океана, считает председатель совета директоров Банка Интеза, глава ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико. В диалоге в Альмдорфе также приняли участие представители королевского дома Лихтенштейна, парламента Италии и российско-австрийского делового совета. 

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Международные санкции и новые пошлины, введенные США, препятствуют развитию международного экономического сотрудничества — в глобализованном мире не должно быть подобных ограничителей, заявил «Известиям» министр иностранных дел республики Сан-Марино Гуэррино Дзанноти. Он подчеркнул, что его страна готова стать «окном в Европу» для российских компаний, которые хотят выйти на рынок ЕС, так как Сан-Марино не присоединялась к санкциям против РФ. Республика не входит в состав Евросоюза, но подписала соглашение об ассоциации, как и другие микрогосударства. Однако Сан-Марино не намерена участвовать в ограничительных мерах.

— Компании из России, которые хотят выйти на европейский рынок, могут сделать это через Сан-Марино. Нашу юрисдикцию можно использовать как услугу. Несмотря на то что Сан-Марино очень маленькая страна — всего 30 тыс. жителей, — мы самая древняя республика из существующих в мире, — сказал Гуэррино Дзанноти.

Санкции против российских компаний, банков и официальных лиц действуют с 2014 года, к ним присоединились большинство стран Европейского союза. Но, несмотря на это, Италия и Австрия, например, продолжают сотрудничество с Россией. Как заявил «Известиям» председатель совета директоров Банка «Интеза» Антонио Фаллико, банк не только не уходит из России, но и планирует развивать экономическое сотрудничество, а австрийские инвестиции в российскую экономику превышают $9 млрд.

По мнению Антонио Фаллико, необходимо развивать диалог на евразийском континенте — от Атлантики до Тихого океана. И такая работа ведется Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Шанхайском организацией сотрудничества (ШОС) и в рамках китайского проекта «Один пояс — один путь», не хватает только стран Евросоюза, подчеркнул он.

Гуеррино Дзанности предупредил об опасности «новой холодной войны», которая вызывает множество конфликтов по всему миру. Сотрудничество в области экономики, политики, спорта станет предпосылкой для стабилизации международных отношений и создания нового мирового порядка на основе диалога и мира.

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Италия пострадала как от антироссийских санкций, так и от политики западных стран на Ближнем Востоке, отметил член парламента Италии от партии «Лига Севера» Маттео Бьянки. «Лига Севера» призывала парламент Италии осудить военную операцию коалиции во главе США в Сирии, но парламент не осмелился это сделать, сказал он.

Современный мир столкнулся с экономическим, миграционным кризисом и угрозой фундаментализма, и чтобы справиться с ними, нужны новые союзы, заявил Антонио Фаллико. Обеспечить безопасность без участия России и Китая теперь невозможно, и в этой связи Европейский союз должен принять участие в евразийских объединительных процессах, уверен он.

Экономические санкции в отношении России действуют с 2014 года. Поводом для их применения стало обострение политической ситуации на Украине и воссоединение Крыма с РФ. Санкции не позволяют российским компаниям и банкам занимать деньги на западных рынках капитала и осложняют сотрудничество между Россией и ЕС. Так, Россия ввела контрсанкции, запрещающие поставки сельхозпродукции из ЕС. Однако, за 2017 год импорт товаров из Италии вырос на 39%, свидетельствуют данные Минэкономразвития. Большая часть роста пришлась на металлы и изделия из них, машины, оборудование, текстиль и обувь. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), доля стран ЕС в торговом обороте с Россией остается стабильной: за январь-февраль она составила 44,9%, годом ранее — 45,8%. Для сравнения, дола стран ЕАЭС составляет около 8%, доля Китая — 16,2%. То есть, спустя четыре года санкций ЕС остается значимым торговым партнером для России.

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