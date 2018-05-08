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ЕС рассмотрит новые санкции против РФ из-за выборов президента в Крыму

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму рассмотрят постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза 8 мая. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в опубликованной повестке дня.

Послы стран на встрече рассмотрят включение новых позиций в список ограничительных мер в отношении России. Если введение санкций будет согласовано, то затем они должны быть одобрены Советом ЕС официально и единогласно, сообщает ТАСС.

7 мая спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что ограничительные меры являются важным инструментом и призвал усиливать санкции против России.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного в регионе референдума, в ходе которого абсолютное большинство местных жителей выступило в поддержку этого решения. Киев отказался признать итоги референдума.

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