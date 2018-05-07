Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ во время обеда политиков

Власти Израиля оскорбительно отнеслись к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, который прибыл в страну с официальным визитом. Во время обеда с главой израильского кабмина Биньямином Нетаньяху ему принесли десерт в ботинке из металла, пишет The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, изысканное блюдо от личного шеф-повара Нетаньяху Моше Сегева шокировало израильских и японских дипломатов.

«В японской культуре нет ничего более презренного, чем обувь. Они не только не заходят в свои дома в обуви, но и не ходят в ней по офису. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь во время работы… Это тоже самое, что подать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи», — сказал один из высокопоставленных чиновников израильской дипмиссии.

Один из японских дипломатов добавил, что «если это была шутка, то она не смешная».