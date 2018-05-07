Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ во время обеда политиков
Власти Израиля оскорбительно отнеслись к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, который прибыл в страну с официальным визитом. Во время обеда с главой израильского кабмина Биньямином Нетаньяху ему принесли десерт в ботинке из металла, пишет The Jerusalem Post.
Как отмечает издание, изысканное блюдо от личного шеф-повара Нетаньяху Моше Сегева шокировало израильских и японских дипломатов.
«В японской культуре нет ничего более презренного, чем обувь. Они не только не заходят в свои дома в обуви, но и не ходят в ней по офису. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь во время работы… Это тоже самое, что подать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи», — сказал один из высокопоставленных чиновников израильской дипмиссии.
Один из японских дипломатов добавил, что «если это была шутка, то она не смешная».
Prime Minister of Israel 🇮🇱 and his wife ❤️ host the Prime Minister of Japan 🇯🇵 Great honor to cook for you! Not obvious for me #unforgettable night ❤️🇮🇱
Публикация от segevmoshe (@segevmoshe) 2 Май 2018 в 1:04 PDT