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Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ во время обеда политиков

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Фото: REUTERS/Abir Sultan
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Власти Израиля оскорбительно отнеслись к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, который прибыл в страну с официальным визитом. Во время обеда с главой израильского кабмина Биньямином Нетаньяху ему принесли десерт в ботинке из металла, пишет The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, изысканное блюдо от личного шеф-повара Нетаньяху Моше Сегева шокировало израильских и японских дипломатов. 

«В японской культуре нет ничего более презренного, чем обувь. Они не только не заходят в свои дома в обуви, но и не ходят в ней по офису. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь во время работы… Это тоже самое, что подать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи», — сказал один из высокопоставленных чиновников израильской дипмиссии. 

Один из японских дипломатов добавил, что «если это была шутка, то она не смешная». 

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