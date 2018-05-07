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Трамп назвал сроки решения по иранской ядерной сделке

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Президент США Дональд Трамп во вторник объявит о своем решении по поводу ядерной сделки с Ираном, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

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«Я объявлю о своем решении по сделке с Ираном завтра (во вторник. — Здесь и далее прим. ТАСС) в Белом доме в 14:00 (21:00 мск)», — написал он в своем Twitter.

В июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения об урегулировании многолетней ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими план предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на страну за атомную деятельность. 

Сам Трамп неоднократно не раз называл сделку с Ираном «пагубной», утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. В январе американский лидер заявил о желании выйти из сделки, если соглашение не будет «исправлено». С января текущего года Великобритания, Франция, Германия и США прорабатывают дополнительное соглашение к СВПД.

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