Двух политиков убили в минувшие выходные на севере Мексики

Неизвестные в минувшие выходные убили двух политиков на севере Мексики. Об этом сообщает радиостанция «Нотисиас МВС».

В частности, группа неизвестных людей в северном мексиканском штате Чиуауа похитила главу муниципального отделения партии «Общественный форум» Эдуардо Арагона. Еще одной жертвой насилия стала член Партии демократической революции Лилиана Гарсия, претендовавшая на одну из выборных должностей в регионе.

В настоящее время правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося. В ходе текущего избирательного процесса в Мексике были убиты несколько десятков политиков.

Выборы президента Мексики пройдут 1 июля текущего года. Помимо прочего, в стране состоятся выборы губернаторов и глав муниципалитетов.