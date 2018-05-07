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Мантуров рассказал о проекте «Кортеж»

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От рабочего кабинета до Большого Кремлевского дворца на лимузине. В этом году — никаких иномарок. Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле российского производства. Это первый выход в свет «Сенат-лимузина» из проекта «Кортеж».

Решетка радиатора -— в серебряной раме. Автомобиль бронированный, вес — 6,5 т, длина — 6 м 62 см, Ширина — 2 м. Расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части лимузина 20 см. Базовый двигатель — V8, 598 л.с.

«Кортеж» — неофициальное название проекта «Единая модульная платформа». Российские конструкторы создают авто премиум-класса под брендом Aurus.

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