Проект строительства бесплатного метро представили в Ульяновске

Проект строительства бесплатного метро представили на обсуждение жителей Ульяновска. Об этом сообщает сайт ulyanmetro.tilda.ws.

По задумке авторов проекта, финансироваться метро будет частными инвесторами, а также за счет сдачи в аренду торговых площадей. В настоящее время идет сбор подписей, где в поддержку проекта высказались уже больше 300 человек. После того как за проект проголосуют 5 тыс. ульяновцев, он будет вынесен на общегородской референдум, сообщает НСН.

На строительство метро отводится около четырех лет, а линии протянутся во все районы города.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 мая петербургское метро будет работать без перерыва. Данное решение было принято в связи с празднованиеv Дня Победы.