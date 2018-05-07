Прямой эфир

Проект строительства бесплатного метро представили в Ульяновске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект строительства бесплатного метро представили на обсуждение жителей Ульяновска. Об этом сообщает сайт ulyanmetro.tilda.ws.

По задумке авторов проекта, финансироваться метро будет частными инвесторами, а также за счет сдачи в аренду торговых площадей. В настоящее время идет сбор подписей, где в поддержку проекта высказались уже больше 300 человек. После того как за проект проголосуют 5 тыс. ульяновцев, он будет вынесен на общегородской референдум, сообщает НСН.

На строительство метро отводится около четырех лет, а линии протянутся во все районы города.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 мая петербургское метро будет работать без перерыва. Данное решение было принято в связи с празднованиеv Дня Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петербургское метро будет работать в ночь на 10 мая
Более 200 англоговорящих инспекторов будут работать в московском метро во время ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017