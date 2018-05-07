Петербургское метро будет работать в ночь на 10 мая

В связи с празднованием Дня Победы петербургский метрополитен будет работать без перерыва. В ночь на 10 мая на вход и выход откроют все станции, кроме вестибюля 2 «Невского проспекта», вестибюля 1 «Девяткино», вестибюля 1 «Московской», вестибюля 2 «Площади Ленина», вестибюля 2 «Ленинского проспекта» и вестибюля 1 «Проспекта Ветеранов», а также вестибюлей станций «Спасская», «Достоевская», «Площадь Александра Невского 2» и «Технологический институт 1».

С 2:00 до 4:30 в кассах подземки не будут продавать проездные билеты на основе БСК, но пассажиры смогут купить жетоны. В «Ночь музеев», которая пройдет 19 мая, метро также будет доступно для пассажиров до утра, сообщает телеканал «78».

Шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту начнется в 15 часов. Празднование 9 мая завершится салютом с Петропавловской крепости в 22:00.

В преддверии 9 мая Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел с интерактивными схемами парадов ко Дню Победы в 27 городах страны.