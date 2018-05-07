Вступление президента в должность открывает новую страницу истории страны и дает хороший повод для того, чтобы порассуждать о том, какими будут для всех нас ближайшие шесть лет и на какие вызовы и задачи будет необходимо найти адекватные ответы. Но прежде чем говорить о будущем, необходимо понять, где мы находимся сейчас.

Так случилось, что последние годы для России нельзя назвать суперуспешными. Мы сталкивались с финансово-экономическими проблемами, порожденными кризисом и падением цен на нефть. Мы испытывали и продолжаем испытывать на себе мощнейшее формальное и неформальное давление со стороны наших «западных партнеров». Что, конечно же, не могло не отразиться на положении дел в экономике и благосостоянии простых людей. И, разумеется, внесло существенные коррективы в планы общего развития страны.

Однако и в этих, мягко говоря, непростых условиях государство не только выполняло взятые на себя социальные обязательства, включая майские указы, и даже прибавило новые — например, в части прошлогодних решений по дополнительной поддержке молодых семей с детьми, — но и обратило некоторые внешние атаки в победы в чувствительных сферах.

Это успехи в аграрном секторе, в ВПК, создание собственной платежной системы и многое, многое другое. То, что напрямую влияет на вопросы безопасности и качества жизни населения страны. Как, например, тот же уникальный и единственный в мире атомный плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов», который буквально в апреле этого года покинул территорию Балтийского завода и которого достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек.

Да и в целом российская экономика, несмотря на все старания и чаяния «партнеров», хотя, конечно, и не показала какого-то оглушительно роста, но и не оказалась разорванной в клочья. О чем публично заявлял американский президент еще каких-то несколько лет назад. Ну и главное: мы сохранили собственное достоинство, показав миру, что языком санкций с Россией говорить не получится. А это необходимое условия для любого государства, которое претендует на глобальное лидерство и суверенитет.

Вместе с тем для дальнейшего развития страны и достижения тех амбициозных целей, которые были поставлены в мартовском послании главы государства, — а это и борьба с бедностью, и повышение пенсий, и качественные изменения в образовании и медицине — в ближайшие годы необходимо решение очень даже нетривиальных задач. К которым и будет в приоритетном порядке приковано внимание президента и правительства.

Во-первых, это поиск ответа на вопрос, где находятся точки быстрого роста национальной экономики. Ориентация на экспортную модель упирается в санкции и просто односторонние ограничения. Сегодня это желание Вашингтона повысить пошлины на импорт стали и алюминия вкупе с санкциями в отношении «Русала», завтра — что-нибудь еще. Причем под удар могут попасть не только западные рынки, но и тех государств, которые находятся под влиянием «партнеров». В США, к слову, и не скрывают того, что работают в направлении сокращения экспорта нашего ВПК в третьи страны. Противодействие «Северному потоку – 2» — из той же серии.

Ориентация на внутренний рынок, хотя здесь есть определенные резервы, упирается в его размер — все-таки мы не Китай с населением 1,4 млрд человек. И так по каждому пункту — вплоть до повышения производительности труда и вывода из тени той части экономики, которая находится в «серой зоне»: вопросов много, и каждый требует ответа. Но что уже сегодня можно предположить с высокой долей вероятности — мы не обойдемся без налоговой реформы.

Во-вторых, это продолжение работы по повышению эффективности как бюджетных расходов, так государственного аппарата. В практической плоскости это уголовные дела и посадки коррупционеров, сокращение штата чиновников, а также, вероятно, и изменение законодательства в этой сфере.

В-третьих, это поиск выхода из кризиса в международных отношениях, который наносит разной степени ущерб всем задействованным сторонам и России абсолютно не нужен. Как минимум по той причине, что отвлекает от решения собственных внутренних проблем.

Усугубляется эта ситуация еще и тем, что наша страна наряду с Китаем воспринимается Соединенными Штатами как стратегический конкурент. Иными словами, антироссийская истерия является инструментом американской политики соперничества на глобальной арене. А Украина, Сирия, «дело Скрипалей» и т.д. — никакими не причинами, а исключительно поводами для того, чтобы продолжать информационное, политическое и иное давление.

Как в итоге будет развиваться ситуация, какой путь выберет Россия — игры на противоречиях, попытки договориться и т.п. — покажет время. Но не вызывает сомнений то, что это направление останется одним из приоритетов руководства государства в обозримом будущем.

И, наконец, главный внутренний политический вызов или задача, которую предстоит решить Владимиру Путину в течение этого срока, — это поиск ответа на вопрос, как и чем удовлетворить иногда завышенные и порой прямо противоположные ожидания россиян.

Быть лидером очень разного по взглядам, потребностям и желаниям большинства, которое избирает тебя с рекордным числом голосов под 80%, непросто и далеко не каждому дано.

Но, с другой стороны, ему это не впервой.