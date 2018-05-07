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Путин поручил ввести РФ в топ-10 стран по уровню образования

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Об этом говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поручил ввести новые методы и технологии обучения, создать эффективную систему выявления и поддержки юных талантов.

Кроме того, к тому же сроку в стране должно быть не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на базе вузов и научных организаций.

Владимир Путин 7 мая официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.

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