В Кремле анонсировали визит Меркель в Сочи в мае

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая посетит Россию с рабочим визитом и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова также подтвердили в кабмине ФРГ.

«Заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер только что подтвердила, что поездка в Сочи состоится 18 мая», — рассказали в правительстве Германии журналистам «РИА Новости».

Более подробную информацию по встрече собеседники агентства пообещали опубликовать позднее.

Ушаков ранее напомнил, что 14 мая в Сочи пройдет саммит Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), который посетит российский лидер. В начале июня глава государства также посетит столицу Австрии Вену, а после этого у него запланированы визиты на саммит Шанхайской организации сотрудничества и на саммит Союзного государства России и Белоруссии.

7 мая Путин официально стал президентом России в четвертый раз.



