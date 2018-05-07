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В Кремле анонсировали визит Меркель в Сочи в мае

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Канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая посетит Россию с рабочим визитом и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова также подтвердили в кабмине ФРГ. 

«Заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер только что подтвердила, что поездка в Сочи состоится 18 мая», — рассказали в правительстве Германии журналистам «РИА Новости».

Более подробную информацию по встрече собеседники агентства пообещали опубликовать позднее. 

Ушаков ранее напомнил, что 14 мая в Сочи пройдет саммит Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), который посетит российский лидер. В начале июня глава государства также посетит столицу Австрии Вену, а после этого у него запланированы визиты на саммит Шанхайской организации сотрудничества и на саммит Союзного государства России и Белоруссии. 

7 мая Путин официально стал президентом России в четвертый раз.

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