По 10 тыс. рублей получат ветераны в России и Прибалтике ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны в России, Латвии, Литве и Эстонии получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован в понедельник, 7 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Единовременная выплата будет проведена в мае-июне 2018 года.

«Произвести в мае-июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», — отмечается в документе.

В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы.