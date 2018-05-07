Закладка платформы «Северный полюс» состоится в Петербурге в 2019 году

Закладка ледостойкой платформы «Северный полюс» для изучения Северного Ледовитого океана состоится в Петербурге в 2019 году. Об этом сообщил глава Минприроды России Сергей Донской.

«Сейчас идет подготовка технического задания, в мае уже должны начать проектирование, в течение этого года спроектируют», — цитирует его «РИА Новости».

Работы будут вестись на предприятии «Адмиралтейские верфи».

Платформа уникальна тем, что может автономно находиться в море до двух лет и при этом не нуждается в ледоколе, чтобы двигаться во льдах, что позволит вести исследовательские работы в Арктике круглый год.

4 апреля стало известно, что на Балтийском заводе Санкт-Петербурга успешно прошли испытания защитных оболочек реакторных установок на строящемся атомном ледоколе «Арктика». Тестирование заключалось в подаче воздуха под давлением внутрь защитных оболочек.