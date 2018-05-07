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Российская молодежная делегация приняла участие в «Марше жизни» в Освенциме

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Angele Olivier
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Делегация российской молодежи при поддержке Федерации еврейских общин России (ФЕОР) приняла участие в акции «Марш жизни» в Освенциме. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на федерацию.

«Стоит не забывать, что именно Советская армия освобождала Освенцим и внесла колоссальный вклад в великую Победу. В преддверии 9 Мая мы должны отдать дань памяти солдатам, которые, рискуя своей жизнью, спасали наших предков», — говорится в приветствии главы ФЕОР Александра Бороды.

Марш организован в память о трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны (холокост) и в знак признательности Советской армии за освобождение Европы от фашизма.

День памяти жертв холокоста проходит по всему миру 27 января. Именно в этот день Советская армия освободила крупнейший лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), где погибли от 1,5 до 4 млн человек. Точное число жертв холокоста не знает никто. Цифра, на которую ориентируются историки, — около 6 млн евреев, на тот момент составляла треть всего еврейского населения в мире.

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