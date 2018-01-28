Жертв Холокоста вспоминают по всему миру

Холокост. В переводе означает «всесожжение». Точное число его жертв не знает никто. Цифра, на которую ориентируются историки, — около 6 млн человек. Именно столько евреев уничтожили нацисты во Второй мировой войны. На тот момент — треть всего еврейского населения в мире. В широком смысле холокост — массовое истребление народа. Жертв чудовищного геноцида вспоминают по всему миру 27 января. В этот день в 1945 году Советская армия освободила концлагерь Освенцим. Число погибших в концлагере, по разным оценкам, от 1,5 до 4 млн человек. Освенцим — лишь один из тысяч лагерей и гетто, организованных нацистами. «Расовая гигиена» началась в 1933 году, когда к власти в Германии пришел Гитлер.

К 1942 году нацисты уничтожили большую часть евреев Европы. На территории СССР главным местом убийств считалось урочище Бабий Яр. С 29 по 30 сентября 1941 года здесь расстреляли 33 771 еврея. Это одна из самых массовых казней в истории холокоста. В Бабьем Яру за два года фашисты убили от 70 до 200 тыс. человек. Ряд историков считают жертвами холокоста и другие народы. Нацисты причисляли к низшим расам славян, цыган и чернокожих. Убитые также исчисляются миллионами. Точные цифры до сих пор являются предметом дебатов историков. Но абсолютно ясно одно — холокост никогда не должен повториться...