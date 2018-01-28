Прямой эфир

Жертв Холокоста вспоминают по всему миру

0
Выделить главное
вкл
выкл

Холокост. В переводе означает  «всесожжение». Точное число его жертв не знает никто. Цифра, на которую ориентируются историки, — около 6 млн человек. Именно столько евреев уничтожили нацисты во Второй мировой войны. На тот момент — треть всего еврейского населения в мире. В широком смысле холокост — массовое истребление народа. Жертв чудовищного геноцида вспоминают по всему миру 27 января. В этот день в 1945 году Советская армия освободила концлагерь Освенцим. Число погибших в концлагере, по разным оценкам, от 1,5 до 4 млн человек. Освенцим — лишь один из тысяч лагерей и гетто, организованных нацистами. «Расовая гигиена» началась в 1933 году, когда к власти в Германии пришел Гитлер.

К 1942 году нацисты уничтожили большую часть евреев Европы. На территории СССР главным местом убийств считалось урочище Бабий Яр. С 29 по 30 сентября 1941 года здесь расстреляли 33 771 еврея. Это одна из самых массовых казней в истории холокоста. В Бабьем Яру за два года фашисты убили от 70 до 200 тыс. человек. Ряд историков считают жертвами холокоста и другие народы. Нацисты причисляли к низшим расам славян, цыган и чернокожих. Убитые также исчисляются миллионами. Точные цифры до сих пор являются предметом дебатов историков. Но абсолютно ясно одно — холокост никогда не должен повториться...

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017