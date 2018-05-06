Шесть человек пострадали в Анкаре из-за наводнения

Наводнение в районе Мамак турецкой столицы Анкары вызвали ливневые дожди, из-за стихии пострадали шесть человек, рассказал журналистам мэр города Мустафа Туна.

«РИА Новости» отмечает, что дожди парализовали движение транспорта в ряде районов Анкары, но Мамак пострадал наиболее сильно. Улицы были затоплены потоками воды, подтопленными оказались цокольные этажи зданий и домов.

Жертв удалось избежать, но пострадали шесть человек, добавил мэр Анкары.

Минувшей зимой в трех американских штатах объявляли режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушившейся на центральную часть США непогодой.