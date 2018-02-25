В трех американских штатах из-за непогоды введен режим ЧС

В трех американских штатах объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушившейся на центральную часть США непогодой. Об этом в воскресенье, 25 февраля, передает ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press.

Сообщается, что жертвами стихии стали уже как минимум четыре человека. Режим ЧС введен в Индиане, Миссури и Иллинойсе, а также в ряде округов, которые пострадали от наводнений, вызванных мощными ливнями. В нескольких районах были зафиксированы штормовые ветра, сопровождавшиеся торнадо.

В начале февраля снегопады привели к отмене более 1,5 тыс. авиарейсов на Среднем Западе США.