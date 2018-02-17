МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве

Сильный снег и гололед ожидаются в Москве и Московской области предстоящей ночью. В связи с этим МЧС распространило экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе столичного главка.

«При непогоде возможны местами ухудшение видимости (в осадках) и снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках», — приводит заявление ведомства телеканал RT.

В связи неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют автомобилистами соблюдать скорость и дистанцию на дорогах. Кроме того, они советуют избегать резких маневров, обгонов и перестроений.

Ранее синоптики предупредили жителей столичного региона об «арктическом вторжении», ожидаемом на следующей неделе. По прогнозам метеорологов, в течение всех дней в Москве ожидается слабый северный ветер. К концу недели местами пройдет небольшой снег.