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Сильные морозы придут в Москву на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Синоптики прогнозируют сильные морозы в Москве на следующей неделе. 

В понедельник в столице будет идти небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до минус 11 градусов, днем потеплеет до 4–8 градусов ниже нуля.

Во вторник, 20 февраля, синоптики прогнозируют аналогичную температуру, но уже в ночь на среду столбик термометра может опуститься до минус 21 градуса.

Днем ожидается солнечная погода без осадков, воздух прогреется до 7–12 градусов ниже нуля.

В ночь на четверг, 22 февраля, согласно предварительному прогнозу, столбик термометра опустится до -14 градусов, днем потеплеет до -2, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На протяжении всех дней будет дуть слабый северный ветер. К концу недели местами ожидается небольшой снег.

На сегодняшний день, по словам синоптиков, февраль — самый холодный из всех зимних месяцев.

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