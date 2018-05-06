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Путин снял дисциплинарное взыскание с главы Минтранса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин снял дисциплинарное взыскание с главы Минтранса Максима Соколова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Причиной взыскания министру стали проблемы с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». В сентябре 2017 года Путин объявил Соколову неполное служебное соответствие и призвал справиться с этой ситуацией.

«ВИМ-Авиа», замыкавшая первую десятку крупнейших российских авиакомпаний, прекратила полеты из-за финансовых проблем в октябре 2017 года. Ее совладелец Рашид Мурсекаев и бывший финдиректор Алевтина Калашникова были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

По данным Росавиации, кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» оценивается в 10 млрд рублей. Суммарный долг по зарплате коллективу авиакомпании за период с июля 2017 года по апрель 2018 года составляет около 700 млн рублей.

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