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Коллектив «ВИМ-Авиа» озабочен исчезновением своего руководства

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Коллектив «ВИМ-Авиа» полагает, что новый гендиректор авиаперевозчика Андрей Лайко и его заместитель Дмитрий Богачев исчезли, что ставит под угрозу решение о выплате долгов по зарплате сотрудникам. Об этом говорится в заявлении компании.

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Сотрудники рассказали, что оба руководителя уже несколько дней недоступны по мобильной связи.

При этом 7 мая запланировано проведение крайне важного для 1,3 тыс. уволенных работников заседание суда — об изменении очередности погашения долгов по зарплате «ВИМ-Авиа». Однако, по данным представителей коллектива, ни новый гендиректор, ни его зам не планируют присутствовать на заседании, мотивируя решение «отсутствием средств на командировку».

В октябре 2017 года «ВИМ-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее совладелец Рашид Мурсекаев и бывший финдиректор Алевтина Калашникова были заочно арестованы и объявлены в международный розыск, указывает «РИА Новости».

По данным Росавиации, кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» оценивается в 10 млрд рублей. Суммарный долг по зарплате коллективу авиакомпании за период с июля 2017 года по апрель 2018 года составляет около 700 млн рублей.

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