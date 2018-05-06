Облачная и дождливая погода ожидается в Москве в воскресенье

Небольшой дождь, гроза и от 18 до 20 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 6 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье ожидается от 15 до 20 градусов тепла, отмечают синоптики. Ветер будет дуть северный с порывами до 17 м/с, атмосферное давление в течение дня составит 752 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник будет 11–13 градусов.

Ранее в воскресенье сообщалось, что МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве.