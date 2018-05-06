Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

После значительного потепления температура воздуха в Московском регионе к Дню Победы понизится до майских значений. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, к столице подошел холодный фронт. В ночь на 9 мая ожидается всего 2–7 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут 13–18 градусов. Осадков в День Победы не ожидается. Отмечается, что погода будет хоть и прохладной, но вполне комфортной, так как северный ветер всегда сухой и чистый, передает «Российская газета».

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в столице в воскресенье, 6 мая. В ведомстве сообщили, что в ближайшие несколько часов в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 18 м/с.