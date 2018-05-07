История в датах: 7 мая

7 мая 1945 года в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В подписании участвовали представители верховного командования вермахта, верховного командования западных союзников и Советского Союза. На фото: генерал-полковник Альфред Йодль подписывает акт о капитуляции
Фото: Global Look Press
7 мая 1895 года в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов представил изобретение, ставшее прототипом радио. На фото: Александр Попов во время демонстрации прибора Российскому физико-химическому обществу
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
7 мая 1934 года на Амуре была создана Еврейская автономная область. На фото: памятник первым переселенцам в столице области — Биробиджане
Фото: Global Look Press
7 мая 1915 года в Кельтском море пассажирский пароход «Лузитания» затонул после атаки германской подводной лодки U-20, погибли 1197 человек. На фото: гравюра английского художника Нормана Уилкинсона «Потопление «Лузитании»
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