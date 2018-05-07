История в датах: 7 мая

7 мая 1945 года в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В подписании участвовали представители верховного командования вермахта, верховного командования западных союзников и Советского Союза. На фото: генерал-полковник Альфред Йодль подписывает акт о капитуляции