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История в датах: 5 мая

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
5 мая 1891 года в Нью-Йорке открылся концертный зал «Мюзик-холл» (сегодня известный как «Карнеги-холл»). Оркестром в день открытия дирижировал Петр Ильич Чайковский
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Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives/Ed Feingersh
5 мая 1921 года во Франции впервые представили духи Chanel No. 5. На фото: Мэрилин Монро c флаконом Chanel No. 5 в номере отеля Ambassador в Нью-Йорке в 1955 году
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Фото: commons.wikimedia.org
5 мая 1764 года в Петербурге было основано Императорское воспитательное общество благородных девиц — будущий Смольный институт благородных девиц
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Фото: ТАСС
5 мая исполняется 200 лет со дня рождения немецкого философа, автора труда «Капитал» Карла Маркса
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