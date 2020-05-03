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История в датах: 3 мая

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Фото: NASA
3 мая ежегодно отмечается Международный день Солнца. Решение о создании этого праздника было принято в  1994 году с целью привлечения внимания общества к возможностям использования возобновляемых источников энергии
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Фото: Global Look Press/ImageStockArt/face to face
3 мая 1494 года испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку. На фото: кафе в ямайском городе Монтего-Бей
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Фото: Depositphotos/Sergey Nivens
3 мая считается днем рождения спама. Именно в этот день в 1978 году было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение
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Фото: commons.wikimedia.com
3 мая 1870 года родился русский художник, историк искусства, художественный критик Александр Бенуа. На фото: репродукция портрета Бенуа работы Леона Бакста
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