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История в датах: 1 мая

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Фото: РИА Новости
1 мая 1918 года на Ходынском поле в Москве состоялся первый военный парад Красной армии
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1 мая 1899 года в продаже впервые появился аспирин
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1 мая 1937 года было завершено строительство канала Москва–Волга. На фото: специалисты проводят испытания первого глиссера в акватории канала
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Фото: TASS/dpa/Bert Reisfeld
1 мая 1967 года в Лас-Вегасе состоялась свадьба Элвиса и Присциллы Пресли
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