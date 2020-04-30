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История в датах: 30 апреля

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Фото: Getty Images/Education Images
29 апреля 1912 года в США была основана студия Universal Pictures. На фото: знак студии во Флориде, Орландо
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
29 апреля 1918 года была образована киностудия «Ленфильм». На фото: главное здание киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге, 2018 год
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Фото: Global Look Press
29 апреля отмечается Международный день джаза. На фото: известный современный джазовый исполнитель Грегори Портер на концерте в Чехии, 2018 год
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
Поздно вечером 30 апреля 1945 года советские солдаты водрузили Знамя Победы над зданием Рейхстага в Берлине
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