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История в датах: 2 мая

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Фото: РИА Новости/Николай Добровольский
2 мая 1930 года состоялась закладка Горьковского автомобильного завода. На фото: цех сборки легковых автомобилей «Победа» и «ЗИМ» в 1954 году
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Фото: ТАСС/Александр Куров
2 мая 1953 года родился знаменитый дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. На фото: Гергиев во время праздничного концерта симфонического оркестра Мариинского театра на Поклонной горе 9 мая 2007 года
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Фото: Depositphotos
2 мая 1964 года китайские альпинисты покорили Шишабангму — последний к тому времени непокоренный восьмитысячник
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Фото: Depositphotos/Gary Ives
2 мая 1509 года испанцами был основан Сан-Хуан — нынешняя столица Пуэрто-Рико
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