История в датах: 2 мая

2 мая 1953 года родился знаменитый дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. На фото: Гергиев во время праздничного концерта симфонического оркестра Мариинского театра на Поклонной горе 9 мая 2007 года