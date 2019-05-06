Прямой эфир

История в датах: 6 мая

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
6 мая 1991 года была сформирована авиационная пилотажная группа «Стрижи». На фото: МиГ-29 пилотажной группы во время форума «Армия-2017»
На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org
6 мая 1782 года было начато строительство первой дороги из России в Грузию, названной впоследствии Военно-грузинской
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
6 мая 1922 года родился актер театра и кино Владимир Этуш. На фото: Этуш во время вручения театральной премии «Звезда театрала» в 2017 году
На весь экран
Фото: Getty Images/Tim Graham
6 мая 1994 года королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017