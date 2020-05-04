История в датах: 4 мая

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
4 мая 1929 года родилась британская актриса, звезда фильма «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн
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Фото: Depositphotos
4 мая 1904 года в Англии началось производство автомобилей марки «Роллс-Ройс»
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Фото: ТАСС/Игорь Акимов
4 мая 1738 года французский танцмейстер Жан-Батист Ланде открыл в Зимнем дворце первую в Российской империи танцевальную школу. Сегодня она известна как Академия Вагановой. На фото: открытый урок в Академии Русского балета имени Вагановой в 2005 году
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Фото: Global Look Press/Science Museum
4 мая 1904 года началось строительство Панамского канала, объединяющего одноименный залив в Тихом океане с Карибским морем и Атлантическим океаном. На фото: работы по строительству канала в 1913 году
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