История в датах: 4 мая

4 мая 1738 года французский танцмейстер Жан-Батист Ланде открыл в Зимнем дворце первую в Российской империи танцевальную школу. Сегодня она известна как Академия Вагановой. На фото: открытый урок в Академии Русского балета имени Вагановой в 2005 году