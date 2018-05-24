Что делать детскому футболу в стране, в которой шесть месяцев подряд нельзя играть на улице? А когда можно, то негде, потому что большая часть бывших футбольных площадок занята под парковки. Как изменить отношение общественности и популяризировать этот вид детского досуга, когда каждый бизнесмен будет рад построить в своем городе хорошую бесплатную площадку для любителей футбола?

Футбол — это примерно такая же производственная система, как индустрия Голливуда в США или производство техники в Японии. Для этого нужны условия, конкуренция и популяризация в обществе. В отличие от других видов спорта соревновательный индекс в футболе выше, поскольку в официальных соревнованиях участвуют почти все страны мира. И мы по своим возможностям пока, увы, не в первой десятке.

В России в детско-юношеском футболе занимаются 420 тыс. человек в 2,2 тыс. спортивных школ. В среднем до профессионального футбола должен дойти 1%. Это хорошие цифры. Но главный вопрос — это не количество, а качество.

К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что если ребенок до 14–15 лет не перебрался в какую-нибудь футбольную академию Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и ряда других городов, команды которых выступают в премьер-лиге, то шансов дорасти до большого футбола у него крайне мало. Причин тому несколько.

Во-первых, это условия для занятий. Чтобы дети могли тренироваться круглый год, нужно в огромном количестве возводить манежи. Тогда футболисты смогут получать достаточный объем тренировочной работы в соответствующих для этого условиях.

Во-вторых, спортсмен может расти только в условиях конкуренции, в условиях сильного соревновательного процесса. Но из-за того же самого климата и, конечно, из-за огромных расстояний между городами при недостаточном уровне финансирования трудно, практически невозможно получить нужный уровень соревновательности. Если ты растешь во Владивостоке, или в Чите, или в Хабаровске, ну где ты возьмешь сильных соперников на каждую неделю? Нереально же, чтобы мальчишки на игру каждый раз ездили за тысячу километров.

В-третьих, недостаточный уровень зарплат тренеров в регионах приводит к тому, что профессия детского тренера становится далеко не самой престижной и не самой востребованной. И если общественность будет продолжать так жестко глумиться над нашим футболом, то дефицит квалифицированных кадров с каждым годом будет всё ощутимей. Слава богу, хватает энтузиастов, людей, безгранично преданных своему делу. РФС делает всё возможное, чтобы обеспечить этих людей качественными программами, дать им как можно больше знаний, оказывать им материальную поддержку. Но пока этого недостаточно.

В-четвертых. Российский футбольный союз, используя адаптированный под нашу реальность опыт лучших мировых систем подготовки футболистов, создал и усовершенствовал несколько специализированных программ. Но добиться поголовного их внедрения, синхронизации работы на всей территории нашей огромной страны пока не получается, не хватает финансирования и взаимодействия на уровне региональных правительств.

Есть еще огромное количество причин, которые мешают нам получить такой же эффект в футболе, как, например, в Испании или Бразилии. Посмотрите, сколько там полей, сколько площадок во дворах, какое внимание уделяется футболу в общеобразовательных школах.

Сейчас РФС не имеет возможности регулярно и досконально контролировать работу каждой школы, каждого тренера. А пока не будет единой системы, где каждое упражнение в тренировочном процессе юного спортсмена обоснованно и оптимизировано, нам трудно будет получить такой же эффект, как в признанных всем миром «футбольных» странах.

Наш футбол нуждается в дерзких современных менеджерах с горящими глазами, в тренерах, не только любящих футбол, но и являющихся хорошими педагогами.

К тому же у нас есть школы, в которых за 11 лет учебы многие мальчишки ни разу не играли в футбол, потому что учителя физкультуры не разрешают. Многие дворовые коробки и площадки превратились в парковки. Многие стадионы с перекосом используются под коммерческую деятельность. Наш футбол нуждается в реформах. К тому же нам необходима реально работающая общегосударственная программа, направленная на развитие и поднятие престижа футбола.

Важно не опускать руки. Нужно работать и идти к цели изо всех сил. Очень рассчитываю, что чемпионат мира по футболу даст огромный импульс для развития нашего любимого вида спорта.

Автор — вице-президент РФС

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