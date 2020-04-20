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История в датах: 20 апреля

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
20 апреля в России отмечается Национальный день донора. На фото: забор плазмы в Центре крови Федерального медико-биологического агентства
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Фото: Library of Congress/loc.gov
20 апреля 1843 года в царской России вышел приказ о начале переселения крестьян в Сибирь для ее освоения. На фото: крестьяне в Сибири в начале XX века
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Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
20 апреля 1901 года в Москве торжественно открыли Большой зал консерватории. На фото: чешский дирижер Рафаэль Кубелик во время концерта в Большом зале Московской консерватории в 1946 году
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Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
20 апреля 1958 года родился хоккеист, государственный деятель Вячеслав Фетисов. На фото: Фетисов на заседании Совета Федерации в 2016 году
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