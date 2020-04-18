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История в датах: 18 апреля

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Фото: ТАСС/Митя Алешковский
18 апреля отмечается день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. На фото: участники военно-исторического фестиваля «Ледовое побоище» во время реконструкции битвы в 2012 году
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Фото: РИА Новости/Борис Игнатович
18 апреля 1922 года в Москве открылось автобусное движение. На фото: автобусы у перекрестка улиц Петровка и Кузнецкий Мост, 1932 год
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Chen Chen
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. На фото: Великая Китайская стена в апреле 2018 года
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Фото: Getty Images/Hulton Archive/FPG
18 апреля 1902 года в Дании впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия. На фото: эксперт по отпечаткам пальцев капитан Говард Барлоу из полицейского управления Лос-Анджелеса изучает отпечаток пальца, увеличенный в 500 раз, 1925 год
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