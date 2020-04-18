История в датах: 18 апреля

18 апреля 1902 года в Дании впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия. На фото: эксперт по отпечаткам пальцев капитан Говард Барлоу из полицейского управления Лос-Анджелеса изучает отпечаток пальца, увеличенный в 500 раз, 1925 год