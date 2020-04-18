История в датах: 18 апреля

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС/Митя Алешковский
18 апреля отмечается день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. На фото: участники военно-исторического фестиваля «Ледовое побоище» во время реконструкции битвы в 2012 году
На весь экран
Фото: РИА Новости/Борис Игнатович
18 апреля 1922 года в Москве открылось автобусное движение. На фото: автобусы у перекрестка улиц Петровка и Кузнецкий Мост, 1932 год
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Chen Chen
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. На фото: Великая Китайская стена в апреле 2018 года
На весь экран
Фото: Getty Images/Hulton Archive/FPG
18 апреля 1902 года в Дании впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия. На фото: эксперт по отпечаткам пальцев капитан Говард Барлоу из полицейского управления Лос-Анджелеса изучает отпечаток пальца, увеличенный в 500 раз, 1925 год
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.