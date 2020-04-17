История в датах: 17 апреля

17 апреля 1941 года инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию. На фото: Сикорский во время демонстрационного полета над водной поверхностью
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Alex Pitt
17 апреля 2014 года ушел из жизни колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсиа Маркес. На фото: Маркес на Кубе в 1989 году
На весь экран
Фото: Getty Images/BIPS
17 апреля Всемирная организация здравоохранения и Всемирная федерация гемофилии отмечают Всемирный день гемофилии с целью привлечь внимание к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются больные этим наследственным заболеванием. На фото: ученый из Лондонского госпиталя изучает кровь больного гемофилией под микроскопом, 1955 год
На весь экран
Фото: ТАСС
17 апреля 1894 года родился советский партийный и государственный деятель Никита Хрущев. На фото: Хрущев приветствует собравшихся во время одного из визитов в 1959 году
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.