История в датах: 17 апреля

17 апреля Всемирная организация здравоохранения и Всемирная федерация гемофилии отмечают Всемирный день гемофилии с целью привлечь внимание к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются больные этим наследственным заболеванием. На фото: ученый из Лондонского госпиталя изучает кровь больного гемофилией под микроскопом, 1955 год